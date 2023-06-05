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В минобороны Украины признали, что ВСУ пытаются наступать на некоторых направлениях

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В украинском министерстве обороны признали, что военные Украины попытались вести наступательные шаги на ряде направлений фронта, об этом сообщила замминистра обороны страны Анна Маляр в понедельник, 5 июня, в своем Telegram-канале.

«Сегодня наши войска оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» осуществляют наступательные действия на восточном фронте», — подчеркнула она, говоря об Орехово-Василовке, Парасковиевке, Ивановском, Клещиевке.

Вышеперечисленные населенные пункты находятся на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Боевые действия продолжаются», — отметила заместитель министра.

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Ранее в этот день украинские националисты обстреляли город Донецк снарядами калибра НАТО. Обстрел велся со стороны Максимильяновки.

Кроме того, в поселке Ольгинка в ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ погибла женщина. Также был ранен мужчина 1967 года рождения в Волновахе.

5 июня Министерство обороны РФ сообщило об очередной попытке ВСУ атаковать на южнодонецком направлении. Оборонное ведомство подчеркнуло, что противник «понес значительные потери и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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