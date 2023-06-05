ВСУ провели разведку небольшими группами в дельте Днепра в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) небольшими группами провели разведку в дельте реки Днепр. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Сальдо со ссылкой на командование группировки войск «Днепр» уточнил, что ВСУ не предпринимали активных действий на херсонском направлении, но провели небольшими группами разведку в дельте реки Днепр.

«Наши военные уничтожили на островах реактивную установку «Град» и около 20 человек личного состава вооруженных формирований киевского режима, еще столько же ранены», — добавил Сальдо.

Кроме того, врио губернатора сообщил, что обстановка на линии боевого соприкосновения находится под полным контролем российских военных, а все попытки обострения немедленно пресекаются.

Херсон подвергается постоянным атакам со стороны киевского режима — так, в ночь на понедельник, 5 июня, ВСУ выпустили по Херсонской области 29 снарядов.

Ранее, 1 июня, ВСУ выпустили по Херсону 28 артиллерийских снарядов. Под удар попали населенные пункты Новая Каховка, Каховка, Днепряны и Крынки. В результате обстрела погиб мирный житель. Последствия атаки показал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.