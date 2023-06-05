Первые пилоты ВСУ отправлены в Лондон на обучение работе с F-16

Первые группы украинских пилотов отправлены в Великобританию для обучения работе на американских истребителях F-16. Об этом 5 июня по итогам переговоров с главой британского МИДа Джеймсом Клеверли сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Первые группы уже отправлены в Британию», — написал он.

Также Шмыгаль рассказал, что обсудил с британским коллегой создание «коалиции истребителей». Кроме того, стороны говорили о поддержке киевского режима оружием и интеграции страны в НАТО.

Клеверли в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В этот же день глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что войска Украины получат истребители F-16, обученных инженеров для их обслуживания и пилотов не раньше осени, поэтому не смогут использовать их во время контрнаступления.

В конце мая Резников заявил о завершившемся отборе пилотов для обучения на F-16. При этом он не стал комментировать возможное количество поставленных истребителей и сроки их передачи.

Между тем 23 мая в пресс-службе американского посольства в Москве рассказали «Известиям», что вопрос поставок Украине F-16 пока не решен, США продолжают консультации со своими союзниками и партнерами.

F-16 — американский истребитель, который есть на вооружении у многих стран. Украина стремится получить это воздушное судно с начала весны, когда начались обсуждения о подготовке контрнаступления ВСУ. Особенно активно Киев начал добиваться поставок после того, как российская авиация усилила активность в воздушном пространстве.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.