Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль признал, что выделение многомиллиардной военной помощи Украине оказало давление на военно-промышленный комплекс США. Об этом он заявил в понедельник, 5 июня, на молодежном саммите НАТО, прямая трансляция которого велась на YouTube альянса.

«Усилия по оказанию помощи украинцам оказали давление на нашу оборонно-промышленную базу», — сказал Каль.

Страны Запада продолжают наращивать военную и финансовую поддержку Украины. Например, 1 июня, Пентагон заключил контракт на закупку для Украины ПВО на $118,3 млн, а 31 мая координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Вашингтон передаст Киеву боеприпасы для Patriot и HIMARS в рамках нового пакета военной помощи.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что Запад лишь использует Украину для ослабления РФ. Так, 24 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что западные страны не скрывают своего намерения нанести России стратегическое поражение, и сравнил Украину с тараном.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.