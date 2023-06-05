Новую школу на 1,1 тыс. мест в Красноярске достроят летом 2024 года
В микрорайоне Солнечный в Красноярске продолжается строительство школы на 1,1 тыс. мест. Как сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства региона, работы ведутся с опережением графика.
«Строители работают с опережением графика. Сейчас на объекте ведется монтаж каркаса здания, оконных блоков, вентиляции, внутренних систем электроснабжения. Объект расположен на земельном участке со сложным рельефом, перепад высот составляет 19 м», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, в здании помимо учебных кабинетов обустроят помещения для занятий спортом и хореографией, медблок, актовый зал, пищеблок с обеденной зоной на 550 посадочных мест, библиотеку. На прилегающей территории появятся спортивная и игровая площадки, футбольное поле, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Строительство ведется в рамках нацпроекта «Образование». Завершить работы и сдать объект планируется летом 2024 года, чтобы уже 1 сентября школа приняла учеников.