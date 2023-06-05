Проектирование детсада в ЖК «Ботаника» под Иркутском начнется в июле
В июле 2023 года планируется начать проектирование нового детсада в ЖК «Ботаника» в рабочем поселке Маркова под Иркутском. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ФСК «Новый город», выступающую застройщиком.
Известно, что новый детский сад будет рассчитан на 220 мест. Получить средства на строительство предполагается по одной из государственных программ, однако перед этим необходимо выполнить проектирование и пройти госэкспертизу — на эти цели компания выделила 14,9 млн рублей.
Под объект уже выделен земельный участок площадью 0,8 га. Предварительно были внесены соответствующие корректировки в генплан и правила землепользования и застройки Марковского городского поселения.
Завершить строительство и сдать объект планируется в 2026 году.