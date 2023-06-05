Директору школы в Якутии вынесли приговор за назначение себе выплат

Суд в Якутии вынес приговор директору школы, обвиняемому в хищении 1 млн рублей. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Установлено, что директор школы в Сунтарском районе незаконно издал приказ о назначении себе дополнительных выплат в размере 40% от основного оклада. Также он давал устные поручения главному бухгалтеру о перечислении ему стимулирующих выплат.

Общая сумма похищенных таким образом средств составила более 1 млн рублей. В ходе следствия директор школы скрылся и был объявлен в розыск. Позже его задержали и заключили под стражу.

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 260 УК РФ «Хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 250 тыс. рублей. Также он должен будет возместить причиненный ущерб.