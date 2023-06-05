Ремонт здания художественной школы стартовал в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске стартовал ремонт здания детской художественной школы по улице Пограничной, 31. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В здании планируется заменить кровлю и систему водоотведения. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

«Кроме того, в ближайших планах стоит проведение текущих ремонтных работ по фасаду, в числе которых частичная замена отмостки и опалубки по периметру здания. Также планируется в рамках ремонта провести частичную замену систем отопления в здании школы по улице Курильской, 35», — рассказал замдиректора школы Михаил Милосердов.

Завершить ремонт в здании по улице Пограничной планируется в течение лета.