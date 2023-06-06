800 элементарных слов

В день рождения Александра Пушкина, 6 июня, отмечается День русского языка. Его принято считать сложным. Ударение и интонация, склонение и спряжение, исключения и «просто мы так говорим». Но это не останавливает сотни тысяч иностранцев, которые приезжают в Россию получать высшее образование, — сейчас каждый десятый студент в российских вузах приехал из другой страны.

При этом методика обучения русскому языку как иностранному начала активно развиваться лишь в середине XX века — с приемом первых зарубежных студентов в МГУ и открытием Университета дружбы народов в 1960 году.

Учить иностранных студентов говорить по-русски необходимо с учетом всех их особенностей — важно понимать, как правильно использовать их языковой опыт, чтобы к русской фонетике, грамматике, лексике было меньше вопросов. Например, носители азиатских языков хорошо пишут и читают, но с ними необходимо дополнительно работать над артикуляцией отдельных звуков, над коммуникативными навыками. Большинство латиноамериканских студентов, наоборот, прекрасно осваивают устную речь, а вот усадить их за грамматические упражнения бывает непросто. Франкофоны обычно медленно читают вслух с листа — им необходимо время вспомнить правильное ударение в каждом русском слове. И практически всем иностранцам сложно даются русские приставочные глаголы движения, а также причастия и вся предложно-падежная система русского языка.

При этом не существует единого учебника по русскому языку, который был бы идеален для каждого студента. Врачу из Ливана и переводчику из Вьетнама будут интересны разные тексты, полезны разные задания. Объединять их будет курс на «этапе выживания» — первые два уровня владения языком. Это основные грамматические конструкции и примерно 800 слов элементарного уровня и 1300 базового. Они нужны для решения бытовых задач.

А дальше всё зависит от цели студента. В моей практике были молодые люди из Италии и Франции, которые мечтали читать Достоевского и Толстого в оригинале. Есть ребята из Вьетнама и Камеруна, которые учатся переводить с английского на русский без использования родного языка-посредника. А есть те, кто приезжает изучать математику, агрономию, фармацевтику — на русском языке.

Сейчас только в РУДН учится почти 11 тыс. иностранцев из 162 стран. К каждому нужен свой подход, и не каждый филолог может правильно провести занятие по «языку специальности», скажем, у физиков. Необходимо владеть методикой преподавания русского языка как иностранного.

Но русский язык уже давно вышел за пределы учебных кабинетов российских вузов. Его учат на кафедрах славянских языков в Италии, Китае, Колумбии, Сенегале и других странах. Конечно, его учат в интернете — за последние годы в Сети появилось огромное количество ресурсов о русском языке, хотя многие из них, скорее, развлекательного характера. Наверняка вам на глаза попадались видео про «руки не доходят посмотреть», «да нет, наверное», «почему тарелка на столе — стоит, а в сковородке она лежит» и прочие фразы, которые вызывают удивление у иностранцев.

Хотя есть и серьезные источники, которые дают знания и формируют умения для общения на русском языке. И тех, кто начинает изучать русские буквы «в цифре», становится всё больше. Если в 2020 году на цифровом подготовительном факультете РУДН было 70 слушателей, то в 2022 году — уже более 11 тыс. Этой весной география студентов, которые подключаются к онлайн-занятиям по русскому языку, составила 66 стран, среди них Австралия, Аргентина, Бенин, Испания, ОАЭ, Япония.

А самый эффективный подход к изучению любого языка, пожалуй, — это погружение в языковую среду. Однако здесь много рисков. Когда вокруг много безграмотных людей или шутников, могут возникать совершенно комичные ситуации. Например, одна моя студентка из Туниса жаловалась, что кассир в супермаркете неправильно склонял числительные. А мой «курсовик» — отличник из Китая, с которым я проработала три года, в защитной речи выразил мне благодарность, назвав Сережей! Просто ему это подсказали «добрые» соседи в общежитии, заверив, что такое обращение к учителю в России считается высшим проявлением уважения. Мой студент поверил, а меня этот случай убедил, что на нашем веку нам, русистам, интересной работы хватит.

Автор — преподаватель русского языка как иностранного, кандидат филологических наук, доцент филологического факультета РУДН

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