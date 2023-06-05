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Бродячие собаки оккупировали торговые центры в Оренбурге

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Стаи бродячих собак заметили возле нескольких торговых центров в Оренбурге. Жители города делятся в соцсетях фотографиями, на которых животные лежат у входа в мегамолл «Армада».

Еще одну бездомную собаку засняли в торговом центре «Гулливер». Она разгуливала внутри здания. Как отмечает 56orb.ru, животные могут представлять опасность для окружающих. Более того, в ТЦ бывает много детей, которые могут стать очередной жертвой бродячих собак.

Предположительно, собаки спасаются от аномальной жары, которая стоит в Оренбуржье уже несколько дней. Животные приходят в здания, где всегда работают кондиционеры, чтобы охладиться.

В середине апреля после смерти ребенка от нападения бродячих собак в Оренбурге депутаты местного законодательного собрания направили в Госдуму и Совет Федерации законодательную инициативу, предлагающую усыплять агрессивных бездомных собак.

17 мая Госдума приняла в первом чтении поправки в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Как пояснили законодатели, изменения помогут расширить права регионов, в которых есть трудности с выполнением требований закона по количеству приютов для бездомных животных.

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