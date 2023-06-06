Рыцари мяча

Чемпионат России завершен. Самое время подвести итоги. Я решил ограничиться пятью номинациями.

Лучший игрок

Малком

Здесь всё очевидно. «Зенит» — чемпион, бразилец в команде — ключевая фигура, да еще и лучший бомбардир лиги. 23 мяча и восемь голевых за 27 матчей — шикарный показатель!

В «Зените» Малком уже четыре года. Но если раньше его КПД не впечатлял, то теперь наконец-то стало понятно, почему в 2019-м парня купили у «Барселоны» за €40 млн. Специально посмотрел статистику — за три предыдущих сезона он забил в РПЛ всего 15 мячей. И вдруг резкий всплеск результативности. С чем это связано? Думаю, в том числе с тем, что просел общий уровень нашего чемпионата после отъезда топовых легионеров. Вот «Зениту» удалось их сохранить. Отсюда и тотальное превосходство над конкурентами.

В то же время надо отметить, что Малком забивал не только безнадежным аутсайдерам вроде «Торпедо», «Химок», «Пари НН», но и соперникам посерьезнее. При этом он стал по-настоящему командным игроком. Больше не тянет одеяло на себя, не передерживает мяч, охотно делится им с партнерами. Еще и сзади успевает отрабатывать.

Сейчас многие задаются вопросом: если Малком отправится в Европу, заиграет в топ-клубе или это он лишь в РПЛ такой красавчик? У меня однозначного ответа нет. Возьмем Промеса. Который в России по-прежнему один из лучших. Но на пике карьеры уехал в «Севилью» — и выяснилось: не тянет. А Хвича Кварацхелия в «Рубине» последний сезон провел так, что казалось — о Европе можно забыть. Но перешел в «Наполи» и сразу произвел фурор.

В «Барселоне» тот же Малком появлялся на поле эпизодически. Да и в «Зените» первые два сезона, мягко говоря, не блистал. В общем, тут всё зависит не только от мастерства футболиста, но и от множества других факторов. Из которых главный — доверие тренера. Кто-то готов ждать, пока ты адаптируешься в новом клубе, а кому-то не хватает терпения, результат нужен здесь и сейчас. Не вытягиваешь — до свидания.

Лучший тренер

Сергей Семак

На премии, посвященной итогам сезона, лучшим тренером РПЛ-2022/23 признали Владимира Федотова, который второй год подряд взял со своей командой серебряные медали. Сначала с «Сочи», теперь с ЦСКА. Возможно, в ближайшее воскресенье и Кубок выиграет — если армейцы в финале одолеют «Краснодар». Но даже если этого не произойдет, Федотов всё равно заслуживает самых добрых слов. В ЦСКА он провел отличную работу.

Валерий Карпин с Сергеем Ташуевым, хоть и не добрались до медалей, тоже выдали прекрасный сезон. В их распоряжении не такие мощные составы, как у «Краснодара», «Локомотива», «Динамо», — тем не менее «Ростов» и «Ахмат» в таблице выше, чем эти клубы.

И все-таки для меня тренер номер один — Сергей Семак, который в пятый раз подряд сделал «Зенит» чемпионом. Это очень круто! Не понимаю тех, кто на полном серьезе говорит: мол, да с таким подбором игроков любой возьмет золото. Нет! Миллион примеров, когда в распоряжении тренера были ярчайшие футболисты — и ничего не получалось. А Сергей Богданович здорово управляет разношерстным коллективом, где собраны и звездные иностранцы, и наши ребята. Все они мотивированы, не сбавляют обороты. В команде классная атмосфера — ни склок, ни конфликтов. В этом колоссальная заслуга Семака.

Лучшая команда

«Зенит»

Ну а кто еще? Клуб из Санкт-Петербурга снова выиграл чемпионат. На первом месте — с отрывом! — по количеству побед и забитых мячей. Меньше всех пропустил. Так что тут без вариантов.

При этом не скажешь, что «Зенит» — команда без слабых мест. Семаку необходим центрфорвард уровня Азмуна или Дзюбы. Если Сергеев в Питере не затерялся, то Кассьерра надежд не оправдал. То ли после первых неудачных матчей, когда загубил несколько стопроцентных моментов, надломился психологически, то ли не хватает Нобоа, с которым у него в «Сочи» была прямо магия. В любом случае тот Кассьерра и нынешний — два разных игрока.

Вторая проблемная позиция «Зенита» — центр обороны. Родригао неплохой футболист, но до Ивановича и Ракицкого ему далеко. Ярослав, на мой взгляд, вообще сильнейший защитник РПЛ последних лет — по игре на мяче, умению отдать первый пас. 19-летний Ренан, хоть и вызывается уже в сборную Бразилии, не всегда отличается надежностью. Как и Чистяков с Алипом.

Впрочем, главный козырь «Зенита» — Малком, Клаудиньо, Барриос и Вендел. Когда эта четверка на поле, у остальных клубов шансов нет. По крайней мере, в России. Если хочешь обогнать «Ламборгини», нужен и автомобиль соответствующий.

Команда-разочарование

«Динамо»

Накануне сезона «Динамо» казалось железобетонным претендентом на медали. Да, часть легионеров разъехалась, но всё равно оставался сыгранный костяк. Пришел опытный тренер, поработавший с тремя английскими клубами. Но если в первой половине чемпионата динамовцы фрагментами смотрелись неплохо, то во второй посыпались. Девятое место для такого клуба, да еще в год столетия — провал!

Говорят, Славиша Йоканович допустил просчеты на зимних сборах. По одной версии — перегрузил команду. По другой — наоборот. Как бы то ни было, к весеннему отрезку она подошла не в оптимальных кондициях. Это бросалось в глаза. Ну и как набирать очки, если ноги не бегут?

Вот при Сандро Шварце такой проблемы не было. Он фанат высокоинтенсивного футбола и прессинга. Йоканович от этого стиля отошел, а свой не создал. В итоге ни внятной игры, ни результата. Регресс Захаряна, Фомина, Тюкавина, Макарова… И логичная отставка сербского тренера за три тура до финиша.

Прорыв сезона

Артем Дзюба

В прошлогодней колонке, посвященной итогам чемпионата, я написал: «Дзюбе предлагали остаться в «Зените» в качестве игрока ротации. Артема это не устроило. Он очень амбициозный, привык к первым ролям. Не удивлюсь, если, вдохновившись примером Златана Ибрагимовича, придет в новый клуб со словами: «Я выиграю здесь трофей!»

В турецкой «Адане» этого сделать не удалось. Возможно, получится в «Локомотиве», где Дзюба сразу зафеерил. За 11 матчей забил восемь и отдал пять голевых! Думаю, он и сам теперь понимает, как ему повезло, что не договорился зимой с «Пари НН» и «Торпедо». Там бы точно столько не наколотил. А в «Локо» и классных исполнителей больше, и тренер в него поверил.

Уверен, Артем и в следующем сезоне будет эффективен. Да, в августе ему стукнет 35, стиль игры стал более размеренным. Но Дзюба по-прежнему приносит пользу. Михаил Галактионов не требует от него постоянно прессинговать защитников, пробегать за матч по 13–14 км. Артем на поле делает то, что умеет лучше всего. Он из тех форвардов, кто может в штрафной одним касанием решить судьбу матча. Замкнуть прострел или за счет габаритов выиграть воздух и сбросить мяч под удар партнеру. Плюс отлично вписался в коллектив. Такой дядька-лидер всегда нужен.

Весной Артем успел проявить себя не только на поле, но и в шоу-бизнесе — имею в виду совместную программу с Леонидом Слуцким. Отзывы о ней противоречивые. Кому-то нравится, кто-то не в восторге. Жалуются, что мата многовато. Но русского человека этим не напугаешь.

Я с интересом посмотрел несколько выпусков, посмеялся. Лишний раз убедился, что с чувством юмора и у Леонида Викторовича, и у Артема всё в порядке. Участие в шоу совершенно не мешает Дзюбе хорошо играть в футбол. Это главное.

Автор — бронзовый призер чемпионата Европы, лучший полузащитник РПЛ сезона-2015/16, выступал за «Спартак», «Кубань», «Крылья Советов», «Ростов», «Ахмат» (был капитаном команды), «Уфу». В завершившемся сезоне выступал за «Рубин», выиграв с казанцами первенство ФНЛ

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