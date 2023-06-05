Филиалы российских вузов появятся в Египте и Таджикистане

Минобрнауки России планирует открыть филиалы российских вузов в Египте и Таджикистане, сообщил замглавы министерства. По словам Константина Могилевского, в одном только Узбекистане у РФ 11 уже работающих подразделений, передает телеканал «Известия». Ранее Минпросвещения и МИД РФ заявили о готовности поддержать российские школы за рубежом в дружественных и недружественных странах.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.