Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП на Ставрополье

Два легковых автомобиля столкнулись на Ставрополье. Один человек погиб, сообщили в понедельник, 5 июня, в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Авария произошла в понедельник на 22-м км автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь.

«Водитель автомобиля «Лада-Калина» по неустановленным пока причинам допустил выезд на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Рено-Логан». От полученных травм на месте ДТП скончался водитель «Лады», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Водитель «Рено» и четыре его пассажирки госпитализированы с тяжелыми травмами. Решается вопрос об их транспортировке санавиацией в Ставрополь.

В Госавтоинспекции предупредили, что видимость на дорогах значительно ограничена из-за сильного ливня. Водителей призвали по возможности отказаться от поездок в данном направлении.

В этот же день четверо детей и двое взрослых пострадали в аварии под Тюменью. Два легковых автомобиля столкнулись на 175-м км трассы Шадринск – Ялуторовск. В обоих случаях за рулем находились женщины с двумя несовершеннолетними пассажирами. Обстоятельства ДТП устанавливаются.