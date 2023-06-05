Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В ДНР сообщили о работе ПВО в Мариуполе
Мир
США расширили список санкций против России
Происшествия
Полицейские обнаружили два тайника с боеприпасами в Херсонской области
Спорт
Газизов ушел с поста генерального директора футбольного клуба «Уфа»
Мир
СМИ сообщили о похищении хакерами данных сотрудников British Airways и Би-би-си
Общество
Роспотребнадзор начал расследование случаев отравления сидром в Ульяновской области
Мир
Украину заподозрили в обмане с использованием F-16
Мир
НАТО отработает борьбу с БПЛА и крылатыми ракетами
Общество
Попова поручила выявить и изъять всю продукцию под брендом «Мистер Сидр»
Политика
Правительство продлило упрощенный ввоз лекарств в Россию до конца 2024 года
Общество
В Приамурье возбудили дело против судьи турнира по ММА после смерти мальчика
Общество
Правительство обязало иностранных инвесторов согласовывать вылов скумбрии и трески

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП на Ставрополье

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два легковых автомобиля столкнулись на Ставрополье. Один человек погиб, сообщили в понедельник, 5 июня, в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Авария произошла в понедельник на 22-м км автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь.

«Водитель автомобиля «Лада-Калина» по неустановленным пока причинам допустил выезд на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Рено-Логан». От полученных травм на месте ДТП скончался водитель «Лады», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Водитель «Рено» и четыре его пассажирки госпитализированы с тяжелыми травмами. Решается вопрос об их транспортировке санавиацией в Ставрополь.

В Госавтоинспекции предупредили, что видимость на дорогах значительно ограничена из-за сильного ливня. Водителей призвали по возможности отказаться от поездок в данном направлении.

Край неопасный: в каких регионах растет статистика ДТП
В ГИБДД подвели итоги аварийности с начала года

В этот же день четверо детей и двое взрослых пострадали в аварии под Тюменью. Два легковых автомобиля столкнулись на 175-м км трассы Шадринск – Ялуторовск. В обоих случаях за рулем находились женщины с двумя несовершеннолетними пассажирами. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023