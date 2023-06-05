При обстреле Михайловки в Запорожской области погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Михайловка в Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил 5 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Подробности обстрела боевиками ВСУ Михайловки. Нацисты нанесли ракетный удар по центру поселка», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, погиб работник насосной станции.

Утром в понедельник при обстреле Михайловки украинские боевики применили ракетное вооружение. Повреждения получили, в частности, здания школы, дома культуры и насосной станции.

2 июня в Михайловке был подорван автомобиль ВАЗ-2121, в результате инцидента погиб местный предприниматель. Согласно предварительной информации, произошел теракт, возбуждено уголовное дело.

При взрыве пострадали мужчина и женщина.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.