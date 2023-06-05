В Балаклее Харьковской области прогремели взрывы

В городе Балаклея Харьковской области на востоке Украины прозвучали взрывы. Об этом в понедельник, 5 июня, написало украинское издание «Клименко тайм».

О других подробностях не сообщается. Местные власти пока не давали комментарий.

Ранее в регионе объявили воздушную тревогу.

Накануне, 4 июня, взрывы прогремели в Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях Украины. До этого в воскресенье сообщалось об объявлении воздушной тревоги на территории всей Украины.

3 июня украинское издание «Зеркало недели» сообщило о серии взрывов в Харьковской области. Там была объявлена воздушная тревога. Других данных не сообщалось.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту. В Москве подчеркнули, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.