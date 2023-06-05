Рабочий погиб от удара электрическим током на стройке на юге Москвы
Рабочий погиб в результате электротравмы в столичном районе Даниловский. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы в понедельник, 5 июня.
«Симоновская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту гибели рабочего», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».
Мужчина 1974 года рождения скончался на месте на строительном объекте на улице Автозаводской.
Подробности произошедшего устанавливаются.
Ранее, 13 мая, в Большом Черкасском переулке в центре Москвы произошло обрушение части здания, которое находится на реконструкции. В результате ЧП один рабочий погиб, еще один пострадал.