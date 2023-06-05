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В ДНР сообщили о работе ПВО в Мариуполе

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В Мариуполе произошел взрыв, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в понедельник, 5 июня, экстренные службы Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В Мариуполе отработала система ПВО», — сказал представитель экстренных служб ТАСС.

Он добавил, что взрыв прогремел в связи с работой системы противовоздушной обороны. Других подробностей он не сообщил.

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Ранее в этот день в Минобороны сообщили о безуспешной попытке крупномасштабного наступления ВСУ на пяти участках линии боевого соприкосновения на южнодонецком направлении. В ведомстве отметили, что целью украинской армии был прорыв обороны на одном из участков. Благодаря грамотным действиям российских военных потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты и 21 боевая бронированная машина.

До этого, 3 июня, сообщалось, что российские средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Коптево в ДНР. Также в районе Раздоловки в ДНР был сбит украинский вертолет Ми-8.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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