В Ижевске пьяная 15-летняя мотоциклистка врезалась в ограду

В Ижевске 15-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения попала в ДТП, находясь за рулем питбайка. Об этом сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на 1 отдел управления Госавтоинспекции МВД по Удмуртии.

Авария произошла ночью 4 июня около 01:50 в микрорайоне Старый Игерман на улице Ершовской. Подросток не справилась с управлением мотоцикла и врезалась в металлическое тросовое ограждение. Девушка получила травмы, на момент ДТП у нее были признаки опьянения.

Информацию об инциденте передали в подразделение по делам несовершеннолетних. В отношении виновницы аварии и ее законных представителей примут меры, отмечает Udm-info.ru.

Ранее в июне сообщалось, что в Приамурье 14-летний подросток насмерть разбился на мотоцикле. Авария произошла утром на 7-м км дороги между селом Соловьевск и селом Уркан.