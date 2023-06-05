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Политолог оценил планы Бельгии расследовать применение ее оружия на территории РФ

Политолог Кошкин назвал игрой желание Бельгии расследовать применение ее оружия на территории РФ
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Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii
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Бельгия хочет, чтобы ее увидело и оценило мировое сообщество. Об этом 5 июня «Известиям» заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Так он прокомментировал слова премьер-министра Бельгии Александра де Кроо о том, что спецслужбы страны расследуют применение переданного Украине оружия в Белгородской области.

«То, что Бельгия начала расследовать... Наверное, пришло время как-то разбираться и отстаивать какие-то нормы морали, нравственности, которые они хотят защищать по всему миру. Права, свободы, демократические ценности. Наверное, сопряжено с этим. Я вижу, что это просто-напросто некая игра. Они хотят поиграться в то, что они такие принципиальные, чтобы мировое сообщество увидело и оценило Бельгию», — сказал Кошкин.

«Обо всех посторонних тут же сообщаем — время-то непростое»
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Накануне газета Le Soir сообщила, что МИД и минобороны Бельгии «при первой возможности» потребуют у Киева объяснений в ответ на опубликованные газетой The Washington Post данные о том, что украинские диверсанты, атаковавшие Белгородскую область в конце мая, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии.

22 мая ДРГ Украины совершила попытку проникновения на территорию Грайворонского округа Белгородской области. На следующий день официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки проникшей в округ ДРГ были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. Было уничтожено порядка 70 боевиков.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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