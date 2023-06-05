МО: попытки ВСУ прорвать оборону на южнодонецком направлении не увенчались успехом

Вооруженные силы России успешно сдерживали наступление украинских боевиков в районе села Новодонецкое и совхоза «Октябрь» на южнодонецком направлении. Об этом 5 июня сообщили в Минобороны.

Как уточнил официальный представитель российского военного ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, противник ввел в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками.

«Наступление противника успешно сдерживается активными действиями подразделений, огнем артиллерии и ударами авиации группировки войск «Восток», — сказал он.

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать российскую оборону 4 июня также оказались безуспешными, добавил Конашенков.

ВСУ понесли потери в живой силе и технике, заключил он, кроме того, пять украинских боевиков были взяты в плен.

Ранее в этот день Минобороны РФ показало видео уничтожения техники украинских боевиков при попытке их крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении в зоне специальной военной операции.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.