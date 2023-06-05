Рыбак утонул при опрокидывании самодельной лодки в Красноярском крае

На реке в Канском районе Красноярского края при опрокидывании самодельной лодки утонул рыбак. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России в своем Telegram-канале.

Информация поступила в ведомство вечером 4 июня от очевидца. Предварительно установлено, что четверо жителей села Красный Курыш рыбачили с самодельной лодки на реке Кан. В какой-то момент судно перевернулось, люди оказались в воде.

Троим рыбакам удалось выбраться на берег самостоятельно, их 47-летний товарищ утонул, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее 5 июня сообщалось, что Следственный комитет организовал проверку по факту гибели мужчины в Тверской области. По предварительным данным, он утонул при опрокидывании резиновой лодки в акватории Волги в районе деревни Поддубье.