Центробанк попросил жителей Свердловской области сдать мелочь

Жители Свердловской области до конца июня могут сдать мелочь в банк в обмен на банкноты и монеты более крупных номиналов. Платить комиссию за обмен не придется, сообщает в понедельник, 5 июня, пресс-служба уральского главка Центробанка.

«Сейчас на каждого жителя страны приходится в среднем по 482 монеты. Акция призвана вернуть их в оборот, поскольку организации торговли остро нуждаются в разменных деньгах», — сказал замначальника территориального управления Максим Артемьев, его цитату приводит ИА «Ура.ру».

По словам специалиста, люди часто не хотят «мелочиться» и в расчетах предпочитают металлическим деньгам бумажные. Полученные на сдачу монеты многие больше не используют и хранят дома, добавил он.

Обменянные монеты также можно положить на банковский счет. Как отмечает Тагилсити.ру, обычно за такую услугу банки берут комиссию, но в этот раз ее не будет. Так, во время аналогичной акции в 2019 году свердловчане сдали 630 тыс. монет на сумму 1,9 млн рублей, общая масса составила 2 т. К примеру, столько весит средних размеров черный носорог или автомобиль «Газель» с тентом.

Акция продлится до конца июня, в этом году к ней присоединились 15 банков. Сдать монеты можно в Екатеринбурге, Первоуральске и Нижнем Тагиле. Предварительно горожанам следует уточнить, какие именно точки участвуют в акции.