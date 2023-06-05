Фильм Гая Ричи «Переводчик» возглавил прокат в России и странах СНГ

Фильм «Переводчик» за выходные возглавил прокат в России и СНГ. Сборы киноленты превысили 77 млн рублей. Кино рассказывает о военном, которому спас жизнь переводчик. Главную роль в картине исполнил актер Джейк Джилленхол, передает телеканал «Известия». Режиссером остросюжетного боевика выступил Гай Ричи. Второе место занял мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных». Картина про супергероя собрала в прокате около 57 млн рублей. Третье место забрал российский фильм «Непосредственно Каха. Другой фильм». Сборы комедийной ленты составили 54 млн.

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