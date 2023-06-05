В Уфу вернется памятник клещу Валере

Памятник клещу Валере из серебра вновь появится в Уфе 12 июня, сообщил его создатель, путешественник Олег Чегодаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Самую маленькую скульптуру в России украли с улицы Мустая Карима выпускники в пору последних звонков.

«Понял, как важен был для людей Валера. Его нет, а они всё идут и идут. И фотографируются с пустым камнем. Думаю, через дней 10 откроем новый памятник. С белоснежным покрывалом, речью и гостями. Всех приглашу», — написал Чегодаев, его цитату приводит «МедиаКорСеть».

Как отмечает издание, пост был опубликован 2 июня, значит, открытие памятника произойдет в Уфе на День России.

Автор памятника проявил великодушие к похитившим Валеру школьникам и не стал писать заявление в полицию, хотя момент кражи попал на камеры видеонаблюдения. Также Чегодаев удивился, что клещ простоял так долго — 966 дней.