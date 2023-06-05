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Четверо детей и двое взрослых пострадали в аварии под Тюменью

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Фото: ГИБДД Тюменской области
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В результате аварии на 175-м км трассы Шадринск – Ялуторовск в Тюменской области пострадали шесть человек, среди которых четверо детей, сообщило УГИБДД по региону в понедельник, 5 июня.

«Это две семьи из Тюменской области, в обоих случаях за рулем были мамы. В автомобиле Lada пострадали 41-летняя водитель и две ее дочери 19 и шести лет, в автомобиле Renault травмированы 35-летняя водитель и две ее дочери 11 и шести лет», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

Всех детей перевозили в бустерах или с ремнями безопасности.

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