Четверо детей и двое взрослых пострадали в аварии под Тюменью
В результате аварии на 175-м км трассы Шадринск – Ялуторовск в Тюменской области пострадали шесть человек, среди которых четверо детей, сообщило УГИБДД по региону в понедельник, 5 июня.
«Это две семьи из Тюменской области, в обоих случаях за рулем были мамы. В автомобиле Lada пострадали 41-летняя водитель и две ее дочери 19 и шести лет, в автомобиле Renault травмированы 35-летняя водитель и две ее дочери 11 и шести лет», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.
Всех детей перевозили в бустерах или с ремнями безопасности.
В Санкт-Петербурге на Софийской улице возле дома № 52 3 июня произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали 16 человек. В тот день одновременно столкнулись 13 автомобилей. Пресс-служба прокуратуры города предположила, что причиной массового ДТП мог стать выезд грузового автомобиля на встречную полосу.