Врач рассказала о действиях при отравлении некачественным сидром

Массовое отравление некачественным сидром в российских регионах мог спровоцировать суррогатный спирт, содержащийся в напитке. Об этом терапевт Ирина Ярцева рассказала в понедельник, 5 июня. Также она рассказала, что нужно делать в этом случае.

По словам специалиста, применение сорбентов при таком отравлении не принесет результата — оно слишком сильное.

В случае отравления некачественным сидром необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь. Если человек проживает один, нужно открыть дверь жилища, поскольку при отравлении человек может потерять сознание и это затруднит доступ к нему медицинских работников. Также можно оповестить соседей, чтобы они проконтролировали прибытие медиков.

До приезда скорой следует промыть желудок, чтобы ядовитые вещества не продолжали всасываться в кровь.

«Вызвать рвоту, очистить от содержимого желудок. И потом продолжать пить жидкость, чтобы проводить дезинтоксикацию. Чтобы вы пили, а почки — выделяли. Никакое всосавшееся в кровь химическое вещество никак не выведется из организма путем потребления активированного угля или каких-то сорбентов», – заключила врач Ярева в беседе с «Абзацем».

Ранее в этот день стало известно, что число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 35, 16 человек скончались, сообщается на сайте kp.ru. 25 человек пострадали в Димитровграде, девять отравились в Ульяновске, один — в Новой Малыкле.

Кроме того, две женщины скончались в Самарской области. Таким образом общее число погибших от отравления составило 18 человек.

Все они, как сообщалось, пили сидр под брендом «Мистер Сидр».

По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Позже в этот день предприниматель Анар Гусейнов, задержанный по делу об отравлениях сидром, дал показания.