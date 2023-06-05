Путин и глава Минтранса обсудили транспортную инфраструктуру в новых регионах

Президент РФ Владимир Путин вместе с министром транспорта Виталием Савельевым в ходе встречи обсудили работу пунктов пропуска и восстановление транспортной инфраструктуры в новых регионах, сообщает 5 июня пресс-служба Минтранса.

Савельев сообщил, что в 2022 году в новых регионах России (Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области) провели капитальный ремонт 594 км дорог, в текущем 2023-м планируется отремонтировать 761 км. Дорожная сеть новых субъектов составляет 2,5 тыс. км федеральных и региональных дорог.

Согласно планам Минтранса, к 1 марта следующего года 85% федеральных дорог должны соответствовать государственным нормативам.

В ходе встречи Савельев также сообщил, что Минтранс направит около 75 млрд на ремонт дорог и мостов в новых регионах. Он также добавил, что в прошлом году в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях было отремонтировано 594 км дорог и уложено порядка 6,5 млн кв. м дорожного покрытия.

Ранее, 25 марта, Савельев на встрече с президентом рассказал о планах минтранса перевезти в Крым 3 млн пассажиров в сезон отпусков.