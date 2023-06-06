Богатенький Ричи: «Переводчик» стал лучшей новинкой уикенда

Комедия «Непосредственно Каха. Другой фильм» спустилась на вторую строчку, собрав 52 млн рублей. Заключает тройку лидеров «Вызов» — 40 млн. Мультфильм «Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!» обосновался на четвертой позиции — 38,6 млн рублей. Слабо стартовал «Уикенд с батей» с Робертом Де Ниро: кассовые сборы картины составили всего 25 млн рублей. «Известия» подводят итоги выходных в кино.

И снова Гай Ричи

Посещаемость кинотеатров держится примерно на одном уровне, но фиксируется незначительное снижение. В минувший уикенд такой досуг выбрали 1,1 млн человек, а до этого число зрителей держалось на уровне 1,2 млн. Как рассказала «Известиям» президент кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, это нормальные колебания.

— В летний период кинотеатры конкурируют с другими альтернативными видами развлечений, незначительные изменения ни на что особо не указывают. В репертуаре достаточно релизов, чтобы угодить самому разному зрителю, — объяснила Ольга Зинякова.

В минувший уикенд на «Переводчика» сходило около 167 тыс. россиян, это обеспечило ленте почти 69 млн рублей кассовых сборов и первое место в топе ЕАИС. Можно подумать, что боевик от Гая Ричи мог бы показать более внушительный результат: «Операция Фортуна», например, стартовала в премьерный уикенд лучше «Переводчика» — тогда она собрала 208 млн рублей. Но стоит учитывать, что общее число зрителей в тот период было 4,3 млн, а сейчас этот показатель почти в четыре раза меньше (1,1 млн).

По словам Ольги Зиняковой, успех «Фортуны» был обусловлен отсутствием альтернативы, а «Переводчик» выступил в рамках ожидаемого.

— «Фортуна» вышла в самом начале 2023 года, когда аналогов большого голливудского кино в прокате не было, фильм очень ждали, поэтому сработал вау-эффект. На сегодня «Переводчик» собрал свой максимум зрителей, опередила его только семейная франшиза «Маша и медведь». Гай Ричи очень хорошо работает на большой дистанции, у него есть все шансы кратно приумножить кассу, — рассказала эксперт «Известиям».

Серебро досталось скандальной комедии «Непосредственно Каха. Другой фильм». За вторую неделю проката показатели картины сильно просели. Так, сборы упали почти на две трети: со 152 млн до 52 млн, снизилось и количество сеансов: с 27 тыс. до 13 тыс. Предыдущий «Каха» заработал в общей сложности 548 млн рублей, а сборы продолжения достигли 250 млн. Так что повторить успех фильма пандемийного 2020-го года новинка пока не смогла.

«Вызов» Клима Шипенко получил бронзу. Несмотря на снижение популярности драмы, она продолжает показывать хорошие результаты по наработке и наполняемости залов. Эти показатели у драмы держатся на уровне 7 тыс. рублей и 21 зритель на показ – больше, чем у «Переводчика» и «Кахи». Общие сборы «Вызова» достигли 1,7 млрд рублей.

Борьба за зрителей

На четвертой позиции расположился российский мультфильм «Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!». Его сборы не сильно отстают от «Вызова» (38,7 млн рублей), но по числу сеансов он обгоняет все фильмы, вошедшие в топ-12 ЕАИС, — почти 14,8 тыс. Также он показал наибольшее число зрителей — 175 тыс. человек. Но у анимационной ленты одна из самых низких наработок — всего 2,6 тыс. рублей на показ. Как считает Ольга Зинякова, мультфильм работает хорошо.

— «Маша» выступила хорошо — из всех релизов собрала максимум зрителей на этом уикенде, и это при условии, что конкурентные «Трио в перьях 2» также продолжают зарабатывать, — рассказала Ольга Зинякова «Известиям».

Комедия с оскароносным Робертом Де Ниро «Уикенд с батей», на которую возлагали большие надежды, показала скромный результат. Она заняла шестую строчку рейтинга, заработав 25 млн рублей, а показали ее почти 8,5 тыс. раз. Один сеанс новинки собирал в среднем по восемь человек — это самый низкий результат во всем топе. «Уикенд» конкурировал за зрителей с «Кахой», но, по словам Ольги Зиняковой, списывать новинку с Де Ниро еще рано.

— В свой первый уикенд «Каха» собрал почти половину миллиона зрителей в кино — это настоящая народная любовь и лучший маркетинг, который продолжает работать. Комедия с Де Ниро прошла, конечно, более спокойно, но на сарафане у нее есть шансы поработать и на втором уикенде, — добавила эксперт.

В ожидании паука и роботов

Короткометражные фильмы, с которыми предсеансовым обслуживанием показывают западные новинки, продолжают держаться в топе ЕАИС, но их популярность постепенно снижается. Хотя по наработке и наполняемости залов они всё еще в лидерах.

На пятой строчке расположился «Эскейп», заработавший 26 млн рублей. На один сеанс в среднем приходил 31 зритель, а наработка составила 13 тыс. рублей. Это самый большой показатель во всем топе. Седьмое место досталось «Трем добрым делам», у них 21,7 млн рублей. Средние сборы за один показ держатся на уровне 9 тыс. рублей, а наполняемость залов составила 26 человек. Похожие показатели у фильма «Фора Х», расположившегося на девятой строчке.

Если в прошлые уикенды большую часть неофициальных показов отдали под «Форсаж 10», то сейчас внимание зрителей переключат на анимационный хит «Человек-паук: Паутина вселенных», а еще позже в кинотеатрах будут крутить блокбастер «Трансформеры: Восхождение Звероботов». С большой вероятностью их тоже будут крутить предсеансовым обслуживанием, что вновь поднимет показатели короткометражных фильмов.