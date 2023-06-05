В Нижневартовске пожаловались на разрушенные фонтаны и монументы
Жители Нижневартовска (ХМАО) пожаловались в социальных сетях на постепенное разрушение архитектурных объектов в общественных пространствах города, сообщает Muksun.fm в понедельник, 5 июня.
«Сегодня заметили, что фонтан на Комсомольском бульваре почти весь голый, пропала гранитная плитка. Ранее заметили, что плитка сломалась у доброго ангела мира и на монументе «Куропаткина», — написал горожанин в Telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
При каких обстоятельствах архитектурным объектам нанесены повреждения, неизвестно. Автор поста предположил, что плитку могли повредить самокатчики, которые учатся делать трюки.
ИА «Ура.ру» направило запрос в пресс-службу мэрии Нижневартовска. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее в этот же день сообщалось, что в Москве прошла акция «Дни исторического и культурного наследия». В ней приняли участие больше 10 тыс. человек, они посетили больше 520 экскурсий, квестов и мастер-классов.