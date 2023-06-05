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Более 180 млн рублей направят на ремонт дорог в Байкальске

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Власти Байкальска (Иркутская область) объявили о поиске подрядчика на капитальный ремонт нескольких дорог. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на RosTender.info.

Администрация города определит исполнителя по итогам аукциона. Максимальная стоимость контракта составит 180,455 млн рублей, средства выделят из регионального бюджета.

Как уточняет информагентство, в микрорайоне Гагарина приведут в порядок 4,1 км дорог, в Южном — 2,4 км. В микрорайоне Строитель отремонтируют участки протяженностью 3,6 км.

Согласно материалам на портале госзакупок, определить подрядчика планируется 27 июня.

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