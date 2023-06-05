Петербуржцы смогут посетить открытую вечеринку VK Fest

VK Fest подарит своим зрителям в Северной столице вечеринку перед крупнейшим развлекательным событием страны. Любой желающий сможет бесплатно попасть на выступление артистов финального лайнапа фестиваля.

Pre-party VK Fest пройдет 9 июня, за несколько недель до фестиваля в Санкт-Петербурге. На вечеринке слушателей порадуют артисты Белой и Фиолетовой сцен 10AGE и Тима Акимов. Для гостей также подготовлен грандиозный сюрприз: выступление группы Синей сцены. Участники вечеринки смогут услышать и треки артистов электронной сцены «Радио Рекорд» — FEEL и КТО DJ? Ведущим события станет блогер Лев Шагинян.

Гостей ждет лучшая открытая вечеринка сезона: общение со звездами, много музыки и незабываемые эмоции. Артисты порадуют фанатов в самом большом фуд-молле России и Европы Vokzal 1853. Начало — в 20:00, вход свободный, но количество мест ограничено.

Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK:

«Главная цель нашей открытой вечеринки в Санкт-Петербурге — создать у зрителей фестивально-концертное настроение. Мы хотим подготовить их к одному из главных событий лета — VK Fest, который уже восемь лет объединяет нашу аудиторию, музыкантов и блогеров. Благодаря свободному входу все желающие могут погрузиться в атмосферу музыки, развлечений и теплого лета в ожидании самого масштабного фестиваля страны».

Ранее VK Fest анонсировал зоны фестиваля и финальный лайнап в пяти городах. В список вошли более 100 артистов, в том числе ANNA ASTI, МОТ, HammAli & Navai, Элджей, Баста, Клава Кока и многие другие. Зрители смогут побывать на творческих и спортивных мастер-классах или первыми увидеть технологические новинки, всем желающим будут доступны яркие фотозоны и анимационные шоу. У гостей события также будет возможность проверить свое здоровье и помочь благотворительным фондам покупкой «Добрых билетов». Кроме того, фестиваль стал доступнее для людей с ограниченными возможностями.

VK Fest в 2023 году будет длиться целый месяц и пройдет в пяти городах страны. Во Владивостоке он состоится 17 июня, в Новосибирске — 24 июня, в Санкт-Петербурге — 1 и 2 июля, в Сириусе (Сочи) — 8 июля, в Москве — 15 и 16 июля. Билеты на фестиваль доступны на официальном сайте: vkfest.ru.