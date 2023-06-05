Крупный пожар произошел на базе отдыха на Ставрополье

Крупный пожар произошел на территории базы отдыха в Шпаковском округе Ставропольского края, сообщает в понедельник, 5 июня, противопожарная и аварийно-спасательная служба региона.

Огонь охватил два жилых вагончика, пишет ИА StavropolMedia. На ликвидацию пожара оперативно выехали огнеборцы села Сенгилеевское. К моменту их прибытия пламя перекинулось на соседние вагончики и навес над ними.

К настоящему моменту огонь удалось потушить. Площадь пожара составила 100 кв. м. Полностью сгорели два вагончика, еще два пострадали от огня. Медицинская помощь никому не потребовалась, отмечает NewsTracker.

Ранее в этот же день пожар произошел в центре Москвы в Оружейном переулке. Тверская межрайонная прокуратура поставила на контроль расследование причин и обстоятельств инцидента.