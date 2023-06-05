Появились кадры с задержанным по делу об отравлении сидром бизнесменом

Следственный комитет (СК) РФ в понедельник, 5 июня, опубликовал кадры с предпринимателем Анаром Гусейновым, задержанным по делу о смертельном отравлении контрафактным сидром в Ульяновской и Самарской областях, а также в Удмуртии.

Предприниматель был задержан правоохранительными органами ранее в этот день. Чуть позднее появилась информация о том, что он дал показания. По его словам, владельцы пивных магазинов говорят, что давно сотрудничают с его заводом и никаких происшествий ранее не было. Продавцы сами ездят в Самарскую область и закупаются сидром. Гусейнов также рассказал, что не сотрудничает с заводом «Анди» и не понимает, кто возит этот сидр по его документам.

До этого в понедельник в Ульяновской области были зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем, предположительно, сидром. В настоящий момент количество установленных пострадавших конкретно от этого напитка достигло 22 человек. По последним данным, в Ульяновской области пострадали 35 человек: 25 — в Димитровграде, девять — в Ульяновске, один — в Новой Малыкле, 16 человек скончались после употребления контрафактного сидра.

Также скончались две женщины в Самарской области. Общее число жертв на данный момент составило 18 человек.

Кроме того, известно о двоих пострадавших в Удмуртии. Их состояние оценивается как критическое.

Как установил Роспотребнадзор, по предварительной информации, отравление наступило в результате употребления сидра «Мистер Сидр», изготовленного в Самарской области и приобретенного в сетевых магазинах «Территория пива» на территории Ульяновской области.

Также сообщалось, что по факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).