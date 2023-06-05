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Силуанов заявил, что доллар бросил вызов России

Силуанов: Россия не бросает вызов доллару, а ищет надежные механизмы расчетов
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Россия не бросает вызов доллару, доллар бросил вызов России, поэтому Москва ищет новые механизмы расчетов. Об этом в понедельник, 5 июня, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Мы не бросаем вызов доллару, доллар бросил вызов России, поэтому мы ищем надежные альтернативные механизмы расчетов между нашими экспортерами, импортерами с тем, чтобы это было удобно надежно и выгодно для участников внешней экономической деятельности наших стран», — сказал он в интервью телеканалу CGTN.

Силуанов также назвал Россию частью мировой экономики и отметил, что она не собирается «замыкаться». Москва продолжит этот тренд, сменив только отдельные направления, добавил он.

«Там, где закрываются во взаимоотношениях с РФ, ничего не поделаешь, мы будем развивать наши усилия, нашу торговлю и инвестиционную взаимную активность с другими странами», — подчеркнул министр.

Кроме того, Силуанов выразил мнение, что дефолт в США вряд ли случится, так как страна сама печатает деньги.

«Вопрос в политическом регулировании, может ли увеличиваться дефицит и долг выше, чем определенные пределы. Но это всё внутренняя игра», — отметил глава Минфина.

Как указал Силуанов, итогом этой ситуации стало то, что ключевые страны, ранее считавшиеся «задающими тон в мировых финансах», спровоцировали рост инфляции во всем мире, напечатав большое количество деньги.

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Ранее, 31 мая, экономист Скотт Макдоналд высказал мнение, что возможный дефолт в США может привести к утрате долларом роли резервной мировой валюты и тяжелым последствиям для экономики страны. Он считает, что дефолт может придать дополнительный импульс дедолларизации, на путь которой уже встали некоторые государства. Так, Китай, Россия, Южная Африка и ряд других стран начали вести расчеты в других валютах, чтобы избежать санкционного давления со стороны США.

В апреле глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что, если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир.

Еще в конце февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» отметил, что в мире идет процесс дедолларизации и страны стали больше опираться на свои нацвалюты.

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