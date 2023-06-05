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Нижегородских полицейских наградили за задержание подорвавшего авто Прилепина

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Фото: t.me/glebnikitin_nn
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Трем нижегородским полицейским, которые смогли задержать Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, вручили награды в понедельник, 5 июня. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«За высокий профессионализм в раскрытии преступлений и в связи с празднованием 305-летия российской полиции нижегородским сотрудникам органов внутренних дел вручили награды от правительства Нижегородской области. Спасибо за оперативную и слаженную работу!» — написал он в своем Telegram-канале.

К наградам представлены Александр Соколов, Дмитрий Воеводин и Екатерина Сироткина.

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Никитин 2 июня опубликовал снимок с Прилепиным. Глава региона подчеркнул, что писателю сейчас нужно буквально заново учиться ходить после перенесенных операций и полученных травм.

Покушение на Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области. Там подорвали его машину Audi Q7, в момент взрыва он ехал в автомобиле. Соратник Прилепина Александр Шубин, который находился на пассажирском сиденье, погиб.

Пермякова задержали в тот же день. Он рассказал о связях с сотрудниками спецслужб Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», Пермяков был арестован на два месяца.

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