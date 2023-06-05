У экс-футболиста «Спартака» Гаврилова после инсульта возникли проблемы с речью
У экс-футболиста «Спартака» и чемпиона СССР по футболу Юрия Гаврилова возникли проблемы с речью после инсульта. Об этом 5 июня сообщил «Спорт-Экспресс», ссылаясь на слова члена комитета ветеранов «красно-белых» Александра Хаджи.
Он поделился, что экс-игрок в данный момент находится в общей палате. Врачи готовят его к операции, которая должна пройти на этой неделе в среду. Также он отметил, что Гаврилов ходит, однако испытывает проблемы с речью. «Динамика хорошая», — подчеркнул Хаджи.
Ранее, 30 мая, стало известно, что Гаврилов находится в реанимации после инсульта. Бывшему футболисту исполнилось 70 лет 3 мая.
Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. Также он дважды становился чемпионом СССР: в 1976 и 1979 годах. В разные годы он выступал за московские «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и другие клубы.