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У экс-футболиста «Спартака» Гаврилова после инсульта возникли проблемы с речью

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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У экс-футболиста «Спартака» и чемпиона СССР по футболу Юрия Гаврилова возникли проблемы с речью после инсульта. Об этом 5 июня сообщил «Спорт-Экспресс», ссылаясь на слова члена комитета ветеранов «красно-белых» Александра Хаджи.

Он поделился, что экс-игрок в данный момент находится в общей палате. Врачи готовят его к операции, которая должна пройти на этой неделе в среду. Также он отметил, что Гаврилов ходит, однако испытывает проблемы с речью. «Динамика хорошая», — подчеркнул Хаджи.

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Ранее, 30 мая, стало известно, что Гаврилов находится в реанимации после инсульта. Бывшему футболисту исполнилось 70 лет 3 мая.

Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. Также он дважды становился чемпионом СССР: в 1976 и 1979 годах. В разные годы он выступал за московские «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и другие клубы.

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