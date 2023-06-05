Дело возбудили по факту убийства мужчины у входа в бар в Мирном
В городе Мирный (Якутия) возбуждено уголовное дело по факту убийства 20-летнего молодого человека у входа в бар. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.
Следствие полагает, что ночью 4 июня 37-летний мужчина выстрелил из ружья в 20-летнего молодого человека у входа в ночной бар и скрылся с места происшествия на машине. Ранение в живот оказалось смертельным для потерпевшего.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ведется розыск подозреваемого, пишет ИА SakhaNews.
29 мая сообщалось, что суд в Якутии признал жителя Сунтарского района Якутии виновным в совершении убийства с особой жестокостью. Он заживо сжег человека.