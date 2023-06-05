Актер из сериала «Законы улиц» Андрей Торхов умер в 67 лет
В возрасте 67 лет умер актер Андрей Торхов, известный по сериалам «След» и «Законы улиц». Об этом сообщил Рязанский театра юного зрителя, в котором он служил с 2011 года.
«Это был человек с богатой творческой биографией, имевший мощный, яркий талант», — говорится в некрологе, опубликованном на сайте театра 5 июня.
Представители театра также передали соболезнования родным и близким актера. Причина смерти не уточняется.
Гражданская панихида не состоится по желанию актера. День Торхова пройдет 17 июня в 12:00 в Рязанском ТЮЗе.
Андрей Торхов учился в Высшем театральном училище имени Бориса Щукина. После его окончания работал в Театре имени Евгения Вахтангова, Челябинском театре драмы имени Самуила Цвиллинга, Рязанском театре драмы, а также Рязанской областной филармонии.
Кроме того, он являлся преподавателем по актерскому мастерству в Ярославском театральном институте на базе Рязанского ТЮЗа.
Торхов также снимался в кино и сериалах, его фильмография насчитывает около 17 работ. Его можно увидеть в таких проектах, как «Сюда не залетали чайки», «След», «Огни большого города», «Законы улиц» и других.