Актер из «Клана Сопрано» Джордж Риддл умер в возрасте 86 лет
В возрасте 86 лет умер американский актер Джордж Риддл, написал 4 июня журнал The Hollywood Reporter.
Причиной смерти стал рак двенадцатиперстной кишки.
Джордж Риддл родился 21 мая 1937 года. Сначала он выступал как цирковой артист, однако получил травму после падения с каната. После цирка пришел работать в театр, где служил на протяжении долгого времени. Он сыграл свыше 5 тыс. раз в самом продолжительном бродвейском мюзикле «Фантастикс».
Дебют Риддла в кино произошел в 1956 году, отметила «Газета.Ru». Тогда актер сыграл в картине Маршалла Брикмена «Саймон». В фильмографии артиста 28 работ. Он работал на таких проектах, как «Клан Сопрано», «Маленький Манхэттен», «Бетти», «Адская кухня», «Диана», «Внутри Эми Шумер», «Кровные узы».