Реклама
Прямой эфир
Общество
Попова поручила выявить и изъять всю продукцию под брендом «Мистер Сидр»
Мир
Украину заподозрили в обмане с использованием F-16
Мир
НАТО отработает борьбу с БПЛА и крылатыми ракетами
Политика
Правительство продлило упрощенный ввоз лекарств в Россию до конца 2024 года
Общество
В Приамурье возбудили дело против судьи турнира по ММА после смерти мальчика
Общество
Правительство обязало иностранных инвесторов согласовывать вылов скумбрии и трески
Армия
Росгвардия обнаружила семь беспилотников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Мир
Гросси заявил о нарастании военной активности в зоне ЗАЭС
Экономика
Раунд консультаций между Россией и ООН по зерновой сделке пройдет 9 июня
Общество
Песков назвал фейком «обращение Путина» по радио
Мир
В МИД РФ сообщили о возобновлении инспекций судов в рамках зерновой сделки
Мир
В Индии возбудили уголовное дело после гибели людей из-за столкновения поездов

Актер из «Клана Сопрано» Джордж Риддл умер в возрасте 86 лет

0
Фото: imdb.com
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В возрасте 86 лет умер американский актер Джордж Риддл, написал 4 июня журнал The Hollywood Reporter.

Причиной смерти стал рак двенадцатиперстной кишки.

Джордж Риддл родился 21 мая 1937 года. Сначала он выступал как цирковой артист, однако получил травму после падения с каната. После цирка пришел работать в театр, где служил на протяжении долгого времени. Он сыграл свыше 5 тыс. раз в самом продолжительном бродвейском мюзикле «Фантастикс».

Дебют Риддла в кино произошел в 1956 году, отметила «Газета.Ru». Тогда актер сыграл в картине Маршалла Брикмена «Саймон». В фильмографии артиста 28 работ. Он работал на таких проектах, как «Клан Сопрано», «Маленький Манхэттен», «Бетти», «Адская кухня», «Диана», «Внутри Эми Шумер», «Кровные узы».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023