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Британские закусочные будут вынуждены закупать дешевую рыбу в США

The Times: до трети британских закусочных могут перейти на дешевую американскую рыбу
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Фото: Global Look Press/Roland Marske
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Для избежания банкротства из-за роста расходов на фоне конфликта на Украине, британские фиш-энд-чипс закусочные могут перейти на дешевую рыбу из США. Об этом сообщает в понедельник, 5 июня, издание The Times.

По их данным, до трети ресторанов сталкиваются с перспективой разорения из-за растущих расходов.

«Введенные правительством пошлины на российскую треску в сочетании с ростом цен на энергоносители сильно ударили по уличным закусочным», — уточняет издание.

По словам председателя Национальной федерации продавцов жареной рыбы Эндрю Крука, которые приводятся в материале, американская рыба может отличаться по вкусу и «никогда не заменит треску и пикшу на британском рынке, но может помочь пережить нынешний сложный период».

Около 40% трески и морского окуня поставлялись из России, однако введенные Британией санкции на импорт российской белой рыбы делают поставки труднодоступными и дорогими.

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Ранее, 18 апреля, руководство американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin заявило, что действующие антироссийские санкции в будущем могут негативно сказаться на ее цепочках поставок.

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