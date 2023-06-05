Британские закусочные будут вынуждены закупать дешевую рыбу в США

Для избежания банкротства из-за роста расходов на фоне конфликта на Украине, британские фиш-энд-чипс закусочные могут перейти на дешевую рыбу из США. Об этом сообщает в понедельник, 5 июня, издание The Times.

По их данным, до трети ресторанов сталкиваются с перспективой разорения из-за растущих расходов.

«Введенные правительством пошлины на российскую треску в сочетании с ростом цен на энергоносители сильно ударили по уличным закусочным», — уточняет издание.

По словам председателя Национальной федерации продавцов жареной рыбы Эндрю Крука, которые приводятся в материале, американская рыба может отличаться по вкусу и «никогда не заменит треску и пикшу на британском рынке, но может помочь пережить нынешний сложный период».

Около 40% трески и морского окуня поставлялись из России, однако введенные Британией санкции на импорт российской белой рыбы делают поставки труднодоступными и дорогими.

Ранее, 18 апреля, руководство американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin заявило, что действующие антироссийские санкции в будущем могут негативно сказаться на ее цепочках поставок.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.