Силуанов назвал ситуацию с госдолгом США результатом непродуманной политики

Ситуация с госдолгом в США является результатом непродуманной экономической политики, но в Вашингтоне не допустят дефолт. Об этом 5 июня заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Двойные стандарты во всех политических и экономических аспектах налицо, поэтому ситуация с раскручиванием истории с дефолтом возникает не первый раз. Практически каждый год возникает. Дефолта, наверное, вряд ли Америка может допустить, потому что она сама печатает деньги и напечатает столько, сколько нужно. Вопрос в политическом регулировании, может ли увеличиваться дефицит и долг выше, чем определенные пределы. Но это всё внутренняя игра», — сказал он телеканалу CGTN.

По его словам, финансовая политика США привела к тому, что в ключевых для мировой экономики странах разогналась инфляция.

Ранее, 3 июня, американский лидер Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США. Предполагается, что документ приостанавливает лимит государственного долга до 1 января 2025 года.

Байден заявил о предотвращении экономического краха в США благодаря достигнутой договоренности о повышении потолка госдолга. Президент подчеркнул, что власти сокращают расходы и дефицит, защищая при этом, например, социальное обеспечение и инвестиции в инфраструктуру.

При этом вице-президент базирующегося в Вашингтоне Евразийского центра Эрл Расмуссен заявил, что США ждет рецессия, несмотря на повышение потолка госдолга. Расмуссен рассматривает повышение потолка госдолга как политический механизм, так как США по-прежнему должны выплатить его.