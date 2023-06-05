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Источник «Известий» рассказал о попытках ВСУ прощупать оборону ВС РФ

Источник «Известий»: ВСУ пытаются «прощупать» оборону ВС РФ на запорожском направлении
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Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прощупать оборону ВС РФ на запорожском направлении, сообщил в понедельник, 5 июня, источник «Известий», знакомый с ситуацией.

«В районе Времевского выступа продолжаются бои. Украинские вооруженные формирования пытаются прощупать оборону ВС РФ. Также бои идут в районе Угледара. Там также украинцы ведут активную разведку боем», — сообщил он.

Ранее в этот день глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о возобновлении боев в районе Времевского выступа. По его словам, «враг бросил в атаку еще большие силы, чем вчера, подойдя к попытке прорыва более масштабно и организованно».

Также 5 июня день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ВСУ предприняли попытку наступления на авдеевском направлении и были отброшены.

В Минобороны сообщили о безуспешной попытке крупномасштабного наступления ВСУ на пяти участках линии боевого соприкосновения на южнодонецком направлении. В ведомстве отметили, что целью украинской армии был прорыв обороны на одном из участков.

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24 мая Пушилин назвал ситуацию на линии боевого соприкосновения в районе Авдеевки и Марьинки контролируемой российскими силами.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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