Политолог дал прогноз на предстоящий раунд консультаций по зерновой сделке

Чем более атакующей будет позиция России, тем успешнее пройдет раунд консультаций по зерновой сделке 9 июня в Женеве. Об этом 5 июня «Известиям» сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Политолог отметил, что, с одной стороны, предстоящие переговоры можно поприветствовать. Но, с другой стороны, Москве необходим результат, и, возможно, одних консультаций уже недостаточно, подчеркнул Денисов.

«Мы видим, что как только инспекции начинают быть более тщательными, то есть время прохождения судов увеличивается, так тут же украинские чиновники начинают говорить, что теоретически возможен запуск того же аммиакапровода, хотя логичнее было бы симметричное действие, а именно разблокировка возможностей экспорта зерновых для РФ», — сказал он.

Эксперт отметил, что первым ключевым моментом в черноморской инициативе является то, что зерно должно поступать в беднейшие страны, но это не выполняется. Вторым аргументом было то, что поставки из украинских портов будут выравнивать цены на мировом рынке, добавил Денисов.

«Но в таком случае возникает логичный вопрос: а если этот рынок насытить российским зерном в том числе, то это автоматически станет еще большим понижением цены и вследствие этого беднейшие страны еще более дешево смогут покупать для себя зерно? То есть в нынешней ситуации логики как таковой нет. Это издевательство, это многомесячная игра в кошки-мышки, причем с результатом только для одной стороны. Но это неприемлемо для России, здесь следует обострять», — сказал он.

Ранее в этот день заместитель министра иностранных дел России Серей Вершинин сообщил, что в Женеве 9 июня состоится очередной раунд консультаций между Россией и ООН по меморандуму в рамках зерновой сделки.

Замглавы МИДа уточнил, что со стороны ООН в консультациях примет участие генеральный директор Конференции организации по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспен.

Также Вершинин сообщил о возобновлении инспекций судов в рамках зерновой сделки. При этом он отметил, что в Москве не видят перспектив для того, чтобы зерновая сделка была продлена, но консультации с представителями ООН продолжаются.

25 мая в МИД РФ предупредили, что зерновой сделке придется «подыскивать альтернативы, если проблемы с блокировкой российского сельхозэкспорта не будут сняты». В качестве альтернативы ведомство привело наземные «коридоры солидарности» Евросоюза, по которым вывозится украинская продукция.

17 мая стало известно, что инициатива продлена еще на 60 дней. Российский МИД выразил надежду на то, что договор начнет работать должным образом.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.