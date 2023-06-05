Росгвардия обнаружила семь беспилотников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), среди которых был один дрон-камикадзе иностранного производства обнаружены в Херсонской и Запорожской областях. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«При проведении специальных адресных и разведывательно-поисковых мероприятий также обнаружено более 750 взрывоопасных предметов, 100 противотанковых и противопехотных мин и 20 тыс. патронов различного калибра», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что обнаруженные боеприпасы и взрывоопасные предметы могли предназначаться для осуществления диверсионно-террористических актов.

Кроме того, были задержаны два человека, подозреваемые в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

23 мая сообщалось, что российские военнослужащие захватили технику и вооружение украинских сил в Луганской Народной Республике (ЛНР). После этого их доставили в пункт временной дислокации подразделений Росгвардии.

В ведомстве рассказали, что военная техника и вооружение были обнаружены в замаскированном строении во время проведения поисково-разведывательных мероприятий на территории республики. В числе трофеев — бортовой «Урал», бронированная разведывательная дозорная машина (БРДМ) с боеприпасами и 122-миллиметровая гаубица Д-30.

Предварительно установлено, что техника и вооружение находятся в боеспособном состоянии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.