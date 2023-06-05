Пушилин рассказал о продвижении российских сил в Марьинке

Российские силы серьезно продвинулись в направлении Марьинки после того, как туда перебросили спецназ «Ахмат», рассказал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» в понедельник, 5 июня.

По его словам, штурмовые отряды «серьезно потеснили противника» на данном направлении.

«После того как чеченские подразделения, которые возглавляет Апты Алаудинов, заступили, мы видим определенные продвижения, они очень серьезно потеснили противника. Говорить, что Марьинка сегодня-завтра будет полностью освобождена, не приходится, но мы видим, что противник находится в очень затруднительном положении», — сказал Пушилин.

Ранее в этот день врио главы ДНР сообщил об отражении атаки ВСУ на авдеевском направлении. По его словам, в районе населенного пункта Водяное достаточно серьезными силами противник попытался занять позиции, но был отброшен

До этого в тот же день в Минобороны заявили о безуспешной попытке крупномасштабного наступления ВСУ на пяти участках линии боевого соприкосновения на южнодонецком направлении.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.