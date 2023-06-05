Два жителя Удмуртии находятся в критическом состоянии после отравления сидром

В Удмуртии два человека отравились яблочным сидром, оба находятся в критическом состоянии. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщила зампред правительства региона Эльвира Пинчук.

По ее словам, в токсикологическое отделение ГКБ № 6 с симптомами отравления госпитализированы 20-летний юноша и 34-летняя женщина.

«Оба пациента, к сожалению, находятся в критическом состоянии», — написала Пинчук в Telegram-канале.

Она отметила, что сотрудники отделения готовы к возможному поступлению новых пострадавших. Все необходимые лекарства есть в наличии, добавила зампред правительства региона.

Ранее в этот день в Ульяновской области были зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем, предположительно сидром. В настоящий момент количество установленных пострадавших конкретно от этого напитка достигло 22 человек. По информации источника «Известий», погибли 10 человек.

Кроме того скончались две женщины в Самарской области.

Глава Димитровграда Андрей Большаков рассказал, что по факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Роспотребнадзор установил, что по предварительной информации, отравление наступило в результате употребления сидра «Мистер Сидр», изготовленного в Самарской области и приобретенного в сетевых магазинах «Территория пива» в Ульяновской области.

Задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в поставках алкогольной продукции, которая привела к массовому отравлению людей в областях.