Водолазы завершили обследование и очистку водоемов в Амурской области

В Амурской области водолазы завершили обследование и очистку водоемов к купальному сезону. Об этом сообщает Амурская Служба Новостей со ссылкой на Амурский центр ГЗ и ПБ.

Работы стартовали в середине мая, их выполняли две группы водолазов из Благовещенска и Свободного. В перечень обследуемых объектов попали 16 мест массового отдыха в 14 муниципальных образованиях.

В 2023 году большинство водоемов оказались чистыми. Посторонних предметов не обнаружено в озерах и реках на Мухинке, в Михайловском, Константиновском и Октябрьском районах, Ивановском округе. Из райчихинского ремзаводского водоема и из озера в Тамбовском округе водолазы достали кирпичи, пластиковые и стеклянные бутылки, уточняет ИА PriamurMedia. Также мусор извлекли со дна водоемов в городе Свободный и поселке Магдагачи.

Обследование и очистка водоемов проводится ежегодно перед началом купального сезона.