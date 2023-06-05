Названы победители фестиваля детского кино «Медвежонок»

Названы победители фестиваля детского и семейного кино «Медвежонок». Показ фильмов и награждение состоялись в Перми.

Лучшей картиной стала лента Егора Кончаловского «Мой папа — вождь». «Яга и Книга заклинаний» получила награду как лучший мультфильм. Приз зрительских симпатий забрал «Артек. Большое путешествие».

Также кинокомпания «СТВ» представила фильм «По щучьему велению». На презентации присутствовал режиссер ленты Александр Войтинский.

«Мы хотели, чтобы минимально была какая-то графика, чтобы раскрыть образ сказочной природы. Есть ли она у нас, найдем ли мы ее? Нашли и очень счастливы. Одно из главных чудес в нашем фильме, одно из достоинств, которым мы все гордимся, — это природа, которую мы раскопали», — рассказал он.

Всего в конкурсной программе участвовало более 40 картин. Работы оценивало взрослое и детское жюри.