Реклама
Прямой эфир
Политика
Правительство продлило упрощенный ввоз лекарств в Россию до конца 2024 года
Общество
В Приамурье возбудили дело против судьи турнира по ММА после смерти мальчика
Армия
Росгвардия обнаружила семь беспилотников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Мир
Гросси заявил о нарастании военной активности в зоне ЗАЭС
Экономика
Раунд консультаций между Россией и ООН по зерновой сделке пройдет 9 июня
Общество
Песков назвал фейком «обращение Путина» по радио
Мир
В МИД РФ сообщили о возобновлении инспекций судов в рамках зерновой сделки
Мир
В Индии возбудили уголовное дело после гибели людей из-за столкновения поездов
Армия
МО сообщило об активных боевых действиях «Ахмата» в центральной части Марьинки
Армия
Минобороны сообщило о неудачной попытке диверсионных групп ВСУ проникнуть в Белгородскую область
Мир
Бельгия расследует применение своего оружия украинской ДРГ в Белгородской области
Авто
Продажи АвтоВАЗа в 2023 году увеличились на 72,2%

Названы победители фестиваля детского кино «Медвежонок»

0
Выделить главное
вкл
выкл

Названы победители фестиваля детского и семейного кино «Медвежонок». Показ фильмов и награждение состоялись в Перми.

Лучшей картиной стала лента Егора Кончаловского «Мой папа — вождь». «Яга и Книга заклинаний» получила награду как лучший мультфильм. Приз зрительских симпатий забрал «Артек. Большое путешествие».

Также кинокомпания «СТВ» представила фильм «По щучьему велению». На презентации присутствовал режиссер ленты Александр Войтинский.

«Мы хотели, чтобы минимально была какая-то графика, чтобы раскрыть образ сказочной природы. Есть ли она у нас, найдем ли мы ее? Нашли и очень счастливы. Одно из главных чудес в нашем фильме, одно из достоинств, которым мы все гордимся, — это природа, которую мы раскопали», — рассказал он.

Всего в конкурсной программе участвовало более 40 картин. Работы оценивало взрослое и детское жюри.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023