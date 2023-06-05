ЕР и фонд «Наша Правда» передали спецтехнику войскам ВДВ в зоне СВО

Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин и гендиректор фонда «Наша Правда» Александр Бровченко передали в штаб Воздушно-десантных войск (ВДВ) 15 квадроциклов и противопожарное оборудование для десантников, которые несут службу в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом 5 июня говорится в релизе, поступившем «Известиям».

Российские военнослужащие получат бензиновые мотопомпы, шланги и рукава. Все квадроциклы укомплектованы прицепами, имеют мощный двигатель, подключаемый полный привод, что позволяет использовать их для разведки, транспортировки раненых и доставки боекомплектов в условиях бездорожья.

С апреля помощь от фонда «Наша Правда» и «Единой России» получили 1-й армейский корпус Донецкой Народной Республики (ДНР) 58-я армия, 4-я армия ВВС и ПВО, воинские части ВДВ.

«Военнослужащим передали квадрокоптеры, противодронные комплексы и комплекты оборудования для управления беспилотниками, автомобили с необходимыми ремкомплектами, портативные и автомобильные радиостанции, экипировку, прицелы, приборы ночного видения и многое другое», — говорится в релизе.

«Единая Россия» с первых дней спецоперации собрала более 7 млрд рублей на закупку спецсредств и техники для бойцов на передовой. Вместе с фондом «Наша Правда» бойцам передано порядка 500 квадрокоптеров, оборудование для улучшения характеристик БПЛА, 27 автомобилей, 15 снегоболотоходов с грузовой платформой, сотни радиостанций, комплексы противодействия дронам, прицелы и приборы ночного видения, ремонтно-диагностическое оборудование, экипировка.

Общая стоимость переданных спецсредств и техники составляет 500 млн рублей.

Представители фонда «Наша Правда» получают заявки от военнослужащих и командиров подразделений, приобретают необходимое оборудование и вместе с активистами партии и «Молодой гвардии Единой России» доставляют в зону конфликта.

Так, в мае заместитель секретаря генсовета «Единой России» Александр Сидякин привез спецтехнику для обнаружения и блокировки дронов подразделениям 58-й армии на запорожском направлении, а также квадрокоптеры, масксети и инженерно-саперные принадлежности мотострелкам в Луганскую Народную Республику (ЛНР).

В середине мая первый зампредседателя Совфеда, секретарь генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам специальной военной операции (СВО) Андрей Турчак рассказал, что рабочая группа по вопросам, касающимся СВО на Украине, создала единый стандарт мер поддержки для военнослужащих и их семей.

Военный сможет получить помощь вне зависимости от статуса службы и региона проживания.