В Подмосковье отремонтируют 24 моста в 2023 году

В Подмосковье 24 моста отремонтируют в текущем году. Об этом заместитель председателя областного правительства Анна Кротова рассказала в понедельник, 5 июня.

«За последние три года отремонтировали 85 мостов, на текущий год запланировали еще 24 моста», — цитирует ее телеканал «360».

Среди них путепровод в Егорьевске и мост через реку Осетр в Серебряных Прудах.

По словам Кротовой, фиксируется увеличение количества сверхтяжелой техники на дорогах, это становится одной из причин повышенного износа дорог. Она добавила, что в этом году выявили три моста, которые требуют незамедлительного ремонта.

«Один из самых загруженных участков — «головной» участок Новорижского шоссе в Красногорске. Длина моста — 350 м, он был построен в 1994 году. Интенсивность движения — 202 тыс. автомобилей в сутки», — уточнила Кротова.

Ремонт моста начался в мае. Было перекрыто движение по одной полосе на обоих направлениях. Открыть движение в сторону области планируют до 31 июля, а в сторону Москвы — до 15 августа.

При этом губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что состоянию дорог в регионе необходимо уделять особое внимание, пишет РИАМО.

Ранее в этот день министр транспорта России Виталий Савельев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Министерство транспорта России направит около 75 млрд на ремонт дорог и мостов в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.